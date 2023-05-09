مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في محافظات مصر



ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في عدد محافظات مصر التي تختلف فيها المواعيد عن غيرها.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



موعد أذان الفجر: 4:30 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:37 م

موعد أذان العشاء: 9:03 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الاسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:31 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:44 م

موعد أذان العشاء: 9:12 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:22 ص

موعد أذان الظهر: 12:47 م

موعد أذان العصر: 4:26 م

موعد أذان المغرب: 7:35 م

موعد أذان العشاء: 9:02 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:27 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:39 م

موعد أذان العشاء: 9:06 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:40 ص

موعد أذان الظهر: 12:45 م

موعد أذان العصر: 4:10 م

موعد اذان المغرب: 7:20 م

موعد أذان العشاء: 8:40 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:15 م

موعد أذان المغرب: 7:24 م

موعد أذان العشاء: 8:45 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 4:27 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:32 م

موعد أذان المغرب: 7:41 م

موعد أذان العشاء: 9:08 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي



موعد أذان الفجر: 4:38 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:26 م

موعد أذان المغرب: 7:34 م

موعد أذان العشاء: 8:58 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش



موعد أذان الفجر: 4:16 ص

موعد أذان الظهر: 12:41 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:28 م

موعد أذان العشاء: 8:56 م

