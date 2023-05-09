مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى محافظات مصر
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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في محافظات مصر
ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في عدد محافظات مصر التي تختلف فيها المواعيد عن غيرها.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:30 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر: 4:28 م
موعد أذان المغرب: 7:37 م
موعد أذان العشاء: 9:03 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الاسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:31 ص
موعد أذان الظهر: 12:57 م
موعد أذان العصر: 4:36 م
موعد أذان المغرب: 7:44 م
موعد أذان العشاء: 9:12 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر: 4:22 ص
موعد أذان الظهر: 12:47 م
موعد أذان العصر: 4:26 م
موعد أذان المغرب: 7:35 م
موعد أذان العشاء: 9:02 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى
موعد أذان الفجر: 4:27 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر: 4:30 م
موعد أذان المغرب: 7:39 م
موعد أذان العشاء: 9:06 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:40 ص
موعد أذان الظهر: 12:45 م
موعد أذان العصر: 4:10 م
موعد اذان المغرب: 7:20 م
موعد أذان العشاء: 8:40 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر: 12:46 م
موعد أذان العصر: 4:15 م
موعد أذان المغرب: 7:24 م
موعد أذان العشاء: 8:45 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر: 4:27 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م
موعد أذان العصر: 4:32 م
موعد أذان المغرب: 7:41 م
موعد أذان العشاء: 9:08 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي
موعد أذان الفجر: 4:38 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م
موعد أذان العصر: 4:26 م
موعد أذان المغرب: 7:34 م
موعد أذان العشاء: 8:58 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد أذان الفجر: 4:16 ص
موعد أذان الظهر: 12:41 م
موعد أذان العصر: 4:20 م
موعد أذان المغرب: 7:28 م
موعد أذان العشاء: 8:56 م