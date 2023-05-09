الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في وقتها وعدم الخروج عن وقتها.
 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في محافظات مصر
 

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في عدد محافظات مصر التي تختلف فيها المواعيد عن غيرها.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 
 

موعد أذان الفجر: 4:30 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر: 4:28 م
موعد أذان المغرب: 7:37 م
موعد أذان العشاء: 9:03 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة  الاسكندرية

 

موعد أذان الفجر: 4:31 ص
موعد أذان الظهر: 12:57 م
موعد أذان العصر: 4:36 م
موعد أذان المغرب: 7:44 م
موعد أذان العشاء: 9:12 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

 

موعد أذان الفجر: 4:22 ص
موعد أذان الظهر: 12:47 م
موعد أذان العصر: 4:26 م
موعد أذان المغرب: 7:35 م
موعد أذان العشاء: 9:02 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 

 

موعد أذان الفجر: 4:27 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر: 4:30 م
موعد أذان المغرب: 7:39 م
موعد أذان العشاء: 9:06 م
 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

 

موعد أذان الفجر: 4:40 ص
موعد أذان الظهر: 12:45 م
موعد أذان العصر: 4:10 م
موعد اذان المغرب: 7:20 م
موعد أذان العشاء: 8:40 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

 

موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر: 12:46 م
موعد أذان العصر: 4:15 م
موعد أذان المغرب: 7:24 م
موعد أذان العشاء: 8:45 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ 

 

موعد أذان الفجر: 4:27 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م
موعد أذان العصر: 4:32 م
موعد أذان المغرب: 7:41 م
موعد أذان العشاء: 9:08 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي 
 

موعد أذان الفجر: 4:38 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م
موعد أذان العصر: 4:26 م
موعد أذان المغرب: 7:34 م
موعد أذان العشاء: 8:58 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 
 

موعد أذان الفجر: 4:16 ص
موعد أذان الظهر: 12:41 م
موعد أذان العصر: 4:20 م
موعد أذان المغرب: 7:28 م
موعد أذان العشاء: 8:56 م
 

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