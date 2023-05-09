محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة (صور)

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية مسائية تفقد خلالها جهود رفع كفاءة الإنارة وحالة النظافة وأعمال رفع المخلفات والرتش نواتج أعمال التطوير بعددًا من جانبي الطرق بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

وشملت جولة المحافظ تفقد محور المهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض سابقًا)، بالإضافة إلى الوصلة بين محور 26 يوليو ومحور شريف إسماعيل والطريق الدائري ومحور المنصورية.

وأكد اللواء أحمد راشد، خلال جولته، على ضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطرق وما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة لضمان ظهورها بالشكل الحضاري اللائق، كما شدد على رئيس مركز كرداسة بمتابعة تنفيذ الحملات الدورية على مدار اليوم لتحسين منظومة النظافة ومتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها لسرعة الانتهاء منها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بكرداسة