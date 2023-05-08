الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الننى يعود لتدريبات أرسنال بعد غياب 5 أشهر للإصابة

النني
النني

قطع محمد النني، المحترف المصري في صفوف أرسنال، غيابه بمواصلة مرانه مع الفريق الإنجليزي، بعد أن أبعدته الإصابة لمدة 5 أشهر.

ونشر النني صورا له في مران منفرد مع النادي الإنجليزي، استعدادًا لعودته للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الجاري.

ويغيب النني يغيب عن لقاءات أرسنال؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها، والتي قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وخضع محمد النني لعملية جراحية إثر إصابته في الركبة، التي ستبعده عن أرسنال حتى نهاية الموسم.

وبدأ محمد النني مسيرته ضمن صفوف ناشئي الأهلي، وانتقل منه إلى المقاولون في صيف 2008، ثم صعد للفريق الأول في صيف 2010، قبل الرحيل لنادي بازل السويسري على سبيل الإعارة في يناير 2013، ثم عاد للنادي في صيف العام نفسه قبل إتمام الانتقال بشكل نهائي للنادي السويسري.

وانتقل النني إلى أرسنال في يناير 2016، قادمًا من بازل السويسري، ولعب موسمين ونصف مع الفريق قبل الرحيل لبشكتاش التركي على سبيل الإعارة في صيف 2019، والعودة لأرسنال في صيف 2020.

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