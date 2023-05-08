الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة سيف النصر تشكر الشركة المتحدة: "تعطى الناس حقها"

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنها ألقت الضوء على أعمالنا والعديد من القضايا، ولأنها تعطي الناس حقها.

كما وجهت الشكر خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، للمخرج محمد العدل، لأنه أصر على أن تكون معه في مسلسل "عملة نادرة"، مؤكدة أنها لاتسأل أي شخص عن الدور، لأنها تؤمن أن هناك ملائكة تطبخ وتعطي لكل شخص طبقه.

سبب مقولتها الشهيرة في جعفر العمدة

وعن مقولة "أنت يا واد يا زبون"، أكدت أنها كانت تعاني خلال مسلسل "جعفر العمدة"، من ألم في قدمها وأثناء نزولها من على السلم نادت على أحد الأشخاص ليساعدها، وقالت له "أنت يا واد يا زبون ساعدني"، مشيرة إلى أن محمد سامي أخذ الإيفية وثبته في المسلسل.

الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القضايا جعفر العمدة فريدة سيف النصر عملة نادرة

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