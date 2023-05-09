مصرع وإصابة 3 شباب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

لقي شابين مصرعهما وأصيب آخر، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي بالقرب من مركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة ناصر وقرية دلاص شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شابين وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل جثتي الشابين والمصاب إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تبين إصابة شخص آخر ورفض النقل إلى المستشفى .

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي؛ «يوسف.ص.ت» 18 عامًا، و «علاء.ت.ص» 16 عامًا، جثتين هامدتين جرى إيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصاريح الدفن.

بينما أصيب «تائب.س.ز» 43 عامًا، بجروح بسيطه بالوجه ورفض النقل إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.