الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ممثل شاب يتعرض لأزمة صحية اخل مسكنه بالعجوزة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشف مصدر أمني بالجيزة تفاصيل الحالة الصحية لممثل شاب يدعى أحمد.ع، والذي تعرض لحالة إغماء داخل مسكنه بمنطقة المهندسين.

وكشف المصدر أن الممثل الشاب يقطن في شقة بشارع وادي النيل في المهندسين وتعرض لحالة إغماء وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، لتلقى العلاج حيث تم وضعه تحت إشراف طبي لخطورة حالته.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بتعرض فنان شاب لأزمة صحية وسقوطه مغشيا عليه في منطقة المهندسين، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تعرض فنان شاب يدعى أ ج لسقوط مفاجئ وحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

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