الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجل الفنان أحمد مظهر يكشف تفاصيل السنوات الأخيرة في حياته

المهندس شهاب مظهر
المهندس شهاب مظهر

كشف المهندس شهاب مظهر، نجل الفنان الراحل أحمد مظهر، عن تفاصيل من حياة والده الشخصية في ذكرى وفاته الـ26 والتي توافق اليوم.

وقال "مظهر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إن والده عاش سنواته الأخيرة وبالتحديد من عام 1995، برفقته في منزله ووسط مزرعته الشهيرة، مشيرًا إلى أن والده كان يستيقط مبكرًا وهو كان الأمر الذي أتاح لهما لقاء يوميًا وكانت هذه فترة صداقة لهما.

وأضاف، أنه أخذ الكثير عن والده هو وشقيقاته الثلاثة، ووصف والده بأنه كان مثالًا للرجل الملتزم خاصة في بيته، وكان يرتبط بعلاقة صداقة قوية بالفنانة نادية لطفي، والفنانة مريم فخر الدين وشلة الحرافيش، وكان لهما لقاء شهريًا ويتم بأحد الأماكن قبل أن يتحول اللقاء لمنزله.

وأشار إلى أن والده لم يكن يتحدث عن أعماله وكان كلما ينتهي من عمل يفكر في الآخر ولكن كان يحب الأعمال الكوميدية لأن له طريقة معينة حتى في "الأيدي الناعمة" كان فيها لمحة كوميدية وهو في حياته كان يحب المداعبة بطريقة غير مباشرة.

تحويل حديقة أحمد مظهر لحديقة عامة

وعن حديقة الفنان الراحل، أكد أنها خلال السنوات المقبلة ستتحول لحديقة عامة، خاصة أنها تضم أكثر من 4 آلاف نوع من النباتات، مشيرًا إلى أن كل الحدائق بمصر تضم ألفي نوع من النباتات.

أحمد مظهر شهاب مظهر تفاصيل حديقة أحمد مظهر نادية لطفي مريم فخر الدين

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