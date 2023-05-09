الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف ساهمت العاصمة الإدارية في جذب الاستثمارات الأجنبية؟.. «المناسترلي» يجيب

المناسترلي
المناسترلي

 قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أكبر المشروعات العملاقة التي تم تدشينها في مصر بالسنوات الأخيرة، لتكون مركزًا للحكومة وللأعمال في مصر. ومنذ بدء العمل في المشروع، حظيت العاصمة بكثير من الاهتمام والترحيب من الأطراف المحلية والعالمية على حد سواء.

وأضاف أن العاصمة الإدارية نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية، فهى تعتبر مركزًا مهمًا للأعمال والاستثمار، وتعتبر واحدة من أهم المشاريع الحكومية في البلاد وقد دفع هذا الاهتمام الكبير بها عدد من الشركات العالمية والمستثمرين للاستثمار في المشروع.

وتابع: تعد العاصمة الإدارية الجديدة منطقة اقتصادية حيوية تضم عدد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والخدمات المالية والتكنولوجية. وتوفر العاصمة الإدارية الجديدة بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة ومتنوعة لجذب المستثمرين وتسهيل الأعمال التجارية.

وأكد أنه قد تم تنفيذ مشاريع عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك مشروع النقل العام والبنية التحتية والمباني الحكومية والتجارية والسكنية، ما أدى إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأوضح أنه تشجع الحكومة للاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية، بتوفير مزيد من المزايا الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، وتوفر العاصمة الإدارية الجديدة بيئة استثمارية مثالية للشركات العالمية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق المصري والإقليمي.

 

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