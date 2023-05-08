الإثنين 08 مايو 2023
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سياسي

"زراعة الشيوخ" تناقش دراسة لنائب التنسيقية عن زراعة القطن المصرى

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب. 

واستعرض النائب محمد السباعى، الهدف من الدراسة، مشيراً إلى أنها تهدف إلي الوقوف على وضع القطن المصرى وكيفية تحسين منظومته، لاسيما وأن القطن المصرى كان في الريادة العالمية، ومن المحاصيل المهمة في الوطن العربى، مضيفًا، "كما يوجد لدينا مراكز بحوث متخصصة في القطن المصرى". 

وأضاف السباعى، أن الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هو الاستماع إلى المختصين بالحكومة، وإتاحة الفرص لهم لطرح وتنفيذ ما يؤدي إلى النهوض بمنظومة القطن المصرى. 

وثمن المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من نائب التنسيقية محمد السباعى، مشيرا إلى أن اللجنة دائمًا تهتم بدراسة الملفات بشكل علمى، وبحضور المختصين، لإشراكهم في إعداد المقترحات والتوصيات. 

وقال إن القطن المصرى مرتبط تاريخيًا بمراحل حياة المصريين، فهو داخل وجدان كل مصري، كما أن مدى جودة محصول القطن كان معيارًا لقياس مهارة المزارعين في مواسم زراعته، وكذلك كان يعتمد عليه اقتصاديا في تغيير أحوال الأسر المصرية. 

وأوضح الجبلى، أن القطن من المحاصيل المهمة والمتميزة، التى يستحق الدراسة والتوصل إلى توصيات تهدف للنهوض بها ليتم تقديمها للمسئولين بالدولة.  

من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك عددا من العقبات التى أدت إلي تراجع القطن المصرى، في السنوات الماضية حتى وصل إلي 130 ألف فدان، إلا أنه في ظل الجهود الأخيرة ارتفعت مساحة زراعته إلي 337 ألف فدان العام الماضي.

وتابع، أن هناك سعر ضمان للقطن تم إعلانه الأيام الماضية وهو 4500، 5500 جنيه للقنطار الواحد.

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