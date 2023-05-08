طب المنصورة تنظم يومًا علميًا لنشر الوعى بغسيل الأيدى

نظم قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة، يومًا علميًا لنشر الوعي بأهمية الممارسة السليمة لغسيل الأيدى.

جاء ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية وطلاب الجمعية العلمية بطب المنصورة، تزامنا مع اليوم العالمى لغسيل الأيدى للفرق الطبي، الذي يقام في الخامس من مايو كل عام لنشر ثقافة وإجراءات الأساليب السليمة والطرق الصحيحة؛ لغسيل الأيدى كأحد أهم سياسات مكافحة العدوى بالمنشآت الصخية وأكثرها فاعلية.



تم تنظيم هذا اليوم العلمي تحت رعاية الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبوالسعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور غاد القنيشى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة غادة الخواجة رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، وبمشاركة الدكتور زكريا عبدالحميد ممثل منظمة الصحة العالمية WHO.

كما شارك باليوم العلمى مسئولو مكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، وحاضر خلال اليوم نخبة من المتخصصين بمجال الصحة العامة ومكافحة العدوى وهم: الدكتور رجاء شوقى أستاذ الصحة العامة بطب المنصورة، الدكتور محمد الهلالى أستاذ الطب المهنى والبيئى بطب المنصورة، الدكتورة نهى عبدالسلام، أستاذ مساعد الصحة العامة بطب الزقازيق ومدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة الزقازيق، الدكتور أحمد يوسف مدرس الصحة العامة بكلية طب الأزهر بنين جامعة دمياط، الدكتور هانى حمدى رئيس قسم مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، الدكتورة داليا كمال نصار مدرس الميكروبيولوجى والمناعة بطب المنصورة، الدكتورة سارة غالب مدرس الكلينكال باثولوجى بطب المنصورة ومسؤول بوحدة مكافحة العدوى مستشفى المنصورة الجامعى. والدكتورة هبة بركات أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعي.

كما عقدت على جانب اليوم ورشتا عمل عن طرق وسياسة غسيل الأيدي بالمنشآت الطبية، قام بها هدى صالح منسق وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة المنصورة وبسمة محمود رئيس تمريض وحدة مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعي.



وانتهى اليوم بالتوصية بأهمية المداومة والاستمرار في نشر الوعي السليم بين الفئات الطبية المختلفة، وكذلك طلبة كليات الطب باعتبارهم أطباء المستقبل على ضرورة وأهمية ممارسة غسيل الأيدي كأحد أهم إجراءات مكافحة العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية.

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