حبس مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بالتجمع الأول

أمرت جهات التحقيق بحبس مسجل خطر ضبط بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بمنطقة التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.