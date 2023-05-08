الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير المالية: سددنا أكثر من 8 مليارات دولار من الديون خلال الشهور الماضية

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأحداث العالمية المضطربة لها دور أساسي في اضطراب الوضع الاقتصادي الداخلي، حيث بدأ هذا الاضطراب منذ بداية نشوب أزمة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية.

 التحديات الاقتصادية المصرية

وأكد الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مبالغة في تصور الأوضاع الاقتصادية المصرية من قبل مؤسسات التصنيف الدولي وبعض المؤسسات الاقتصادية، معبراً: "نتعرض لظلم واضح وهناك تحامل كبير علينا، التعامل مع مصر خلال الفترة الحالية خرج عن التقييم الموضوعي لما هو أبعد من ذلك بكثير، وتسليط الضوء على مصر وكأنه لا توجد دولة أخرى غيرنا أمر غريب".

ديون مصر

وتابع: "مصر دولة عايشة بقالها 7 آلاف سنة وهتعيش وعندها بنية تحتية وهنتحمل ونعدي ومش أول مرة الشعب المصري يمر بالتحدي، خلال الشهور الماضية سددنا أكثر من 8 مليارات دولار من الالتزامات الخارجية المستحقة عليها".

وزير المالية محمد معيط الوضع الاقتصادي المصري الديون المصرية برنامج حضرة المواطن

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