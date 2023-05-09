مواطن: الحوار الوطنى يساعد كثيرا على بناء المستقبل

جمع الحوار الوطني كافة الآراء لتشكيل رؤية المستقبل الاستراتيجية، فهو حوار يشمل كافة الأطياف، وفرصة كبيرة أن يستمع بعضنا البعض، وهذا ينتج عنه مخرجات سوف تساعد كثيرًا على بناء المستقبل.

وقال شريف العجواني، موظف في شركة الكهرباء، إنه يجب تكاتف الشعب مع الحكومة المصرية للنهوض بمصر، والحفاظ على المشاريع والمساعدة على تطويرها.

كما عبر عن أمله من الحوار الوطني في وضع خطة لمتابعة أسعار السلع، ووضع خطط لمتابعة حركة البيع في الأسواق؛ لأن المواد الغذائية يهتم بها المواطن البسيط، ويشغله أكثر من أي شيء آخر، خاصة في ظل الأحداث المتغيرة على الاقتصاد العالمي.

وأكد "العجواني" على ضرورة أن يكون الحوار الوطني معبرًا عن جميع طوائف الشعب، وأن يكون خطوة إيجابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعد خطوة تهدف إلى مناقشة كافة الملفات والقضايا التي تشغل الشارع المصري، فالمواطن يعنيه من ينظر إلى مشكلاته و يسعى لحلها.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على السوق المصري، قائلًا: " لازم الناس يبقي عندها رقابة و ضميرهم صاحي، ويكون في عقوبة رادعة للجشع واستغلال الناس".

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الأربعاء الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وكان أبرز ما تناولته الحلقة النقاشية الأولى للجلسة الافتتاحية لانطلاق الحوار الوطني: الحديث حول أسلوب عمل وتشكيل المحاور واللجان وأهم القضايا المزمع مناقشتها بجلسات الحوار، والتوافق على إعطاء المحور الاقتصادي أولوية؛ وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بهادول العالم، بهدف التوافق على مخرجات محددة، وذلك بالاعتماد على التخصصية في ذلك الشأن.

كما تم الإشارة إلى قضيتي الأسرة والزيادة السكانية للعمل عليهما خلال الفترة الراهنة، حيث أن الرأي العام مهيأ لتلك القضايا الهامة، التأكيد على أن الحوار الوطني مرتبط بالمواطن المصري، ولا يوجد أي اتجاه بعينه مسيطر على الحوار.