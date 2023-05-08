الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر رودري: جئنا لنقاتل بكل حماس ولدينا رغبة في الانتقام من الريال

رودري
رودري

أكد الإسباني رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه في البرنابيو للقتال على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل السيتي ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد غدًا الثلاثاء في قمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وأقصى الريال السيتي من نفس الدور الموسم الماضي بعدما تغلب عليه بنتيجة 6-5 في مجموع اللقاءين وتوج باللقب على حساب ليفربول.

وقال رودري في المؤتمر الصحفي اليوم: “العام الماضي قدمنا مباراتين رائعتين ولكننا لم نتأهل، ولكننا هنا مرة أخرى لنقاتل بكل حماس، نحن كنا جيدين جدا هذا العام، ووصلنا إلى هنا في أفضل حال”.

أضاف: “لدينا مباراة مذهلة غدًا، وعلينا أن نظهر أفضل نسخة من أنفسنا ونقاتل للتواجد في النهائي”.

وتابع: “أعتقد أن كرة القدم تمنحك خيار الانتقام. يمكنك دائمًا التعلم من التجارب السابقة”.

وعن زميله إيرلينج هالاند: “إنه لاعب مهم. لم نشك أبدًا في قدرته على تسجيل الأهداف، إنه مناسب جدًا في الفريق”.

وأكمل: “لقد كنا طوال العام جيدين جدًا ربما لم تكن النتائج موجودة دائمًا ولكننا الآن نحدد ما يتعين علينا القيام به، هذه هي اللحظة التي تعرف فيها الفرق الكبيرة مثلنا متى تدفع أكثر للأمام لأننا فزنا بـ 10 مباريات على التوالي علينا أن نتقدم كفريق واحد”.

وأتم عن مواجهة العام الماضي:“180 دقيقة رائعة، لكنها ليست كافية في بعض الأحيان الدقائق الأخيرة لم نتعامل معها بشكل صحيح، إنه شيء تعلمناه، لكني لا أحب الحديث عن الماضي لقد تغيرنا كثيرًا، مع رغبة الانتقام”.

رودري مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا ريال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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