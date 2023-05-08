الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

جريدة الدستور

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي في السابعة من مساء غدٍ على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ضمت القائمة 20 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر  

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر  - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي  - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغيب عن المباراة رمضان صبحي بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.

محمد الشيبي الدوري المصري الممتاز بيراميدز الاسماعيلى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير

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