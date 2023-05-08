أمين الفتوى: الموسيقى فى حد ذاتها ليست حرامًا (فيديو)

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الموسيقى عبارة عن صوت يخرج من الآلة الموسيقية، حسنه حسن وقبيحه قبيح، مشيرًا إلى أنّ هذا هو مختصر كلام الفقهاء، وهناك أدلة كثيرة على أنها ليست حرامًا فى حد ذاتها.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، أنّ الموسيقى في حد ذاتها ليست حرامًا، لكن يحرم منها ما يعين على الفاحشة وما يدعو إلى القبح، فقد ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من أحد أسفاره، فقالت يا رسول الله نذرت إن ردك الله إلينا سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف.

وتابع: "النبي رد على المرأة التي ذهبت إليه بقوله (إن كنتِ قد نذرتِ فافعلي)، أي إنّه أذن لها أن تضرب بالدف بين يديه"، موضحًا أنّ في الحبشة كانوا يلعبون بمثل هذه الأعواد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها، تنظر إليهم، فالمنع بالكلية غير صحيح، والنصوص التى تكلمت عن اللهو فى الكتاب والسنة، صريحها غير صحيح، وصحيحها غير صريح.

https://www.youtube.com/watch?v=LPKDc-wLa3g