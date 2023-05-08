رئيس شعبة الدواجن: استقرار الأسعار لتراجع القوة الشرائية

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن هناك استقرارًا فى سوق الدواجن حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية بنسبة ٢٥٪، لافتًا إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء ٦٨ جنيهًا من أرض المزرعة مقابل ١٠٠ جنيه للبلدى.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض البلدى ١١٠ جنيهات والأحمر ١٠٩ جنيهات للكرتونة والأبيض ٩٥ جنيهًا، لافتًا إلى أن استقرار السوق يأتى نتيجة دخول دورات إنتاجية جديدة فى أوائل شهر رمضان الماضى، وكذلك ضخ كميات كبيرة من الدواجن البرازيلية.

وأوضح «السيد» أن أسعار الكتكوت الأبيض تراجعت فى السوق بنسبة ٨٥٪ وسجل ٣٥ جنيهًا منذ عدة أسابيع وبدأ فى التراجع حتى وصل إلى ٦ جنيهات فى بورصة الدواجن الرئيسية، وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفع مجددًا ووصل إلى ٩ جنيهات.

وأشار إلى توافر الأعلاف فى الأسواق بعد سماح الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بدخول كميات كبيرة من فول الصويا والذرة الصفراء وإضافات الأعلاف، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف: «وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أعلن- يوم الثلاثاء الماضى- عن إفراج البنك المركزى عن كميات كبيرة من فول الصويا والذرة الصفراء وإضافات الأعلاف، وتم الإفراج خلال الفترة من ١٩/٤/٢٠٢٣ حتى ٢٧/٤/٢٠٢٣ عن ٢١١ ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا بحوالى ٩٩ مليون دولار». وأوضح أن أعلاف الدواجن متوفرة فى الأسواق بأسعار مناسبة، مؤكدًا تراجع سعر طن الذرة الصفراء بمقدار ٥٠٠ جنيه. وقال إنه تقدم من قبل إلى الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بطلب لإدراج مصانع الأعلاف إلى قائمة السلع لمدخلات إنتاج الأعلاف فى بورصة السلع، مشيرًا إلى أنه يتم الآن طرح أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا من خلال بورصة السلع.

وقال إن صغار المربين يمثلون ٧٥٪ من القطاع وهى نسبة كبيرة جدًا، أما النسبة المتبقية فلديهم أدوات التصنيع من مصانع أعلاف وقدرة مالية على استيراد كميات كبيرة من الذرة الصفراء وفول الصويا، مشيرًا إلى أن قرار تفعيل بورصة السلع لطحن الأعلاف سيتم تنفيذه قريبًا.