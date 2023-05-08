انطلاق المؤتمر الأول لشباب الباحثين بكلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد

انطلق اليوم الأثنين المؤتمر الأول لشباب الباحثين بجامعة الوادى الجديد، تحت شعار "مستقبل الرياضة فى الجمهورية الجديدة "، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك بمركز الاختبارات الالكترونية بمقر الجامعة الجديد.

بمشاركة عدد من عمداء كليات التربية الرياضية فى الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكليات التربية الرياضية والسادة اعضاء هيئة التدريس وعدد من خبراء الرياضة بمصر.

وفى كلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور رجب كامل محمد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد والتى رحب فيها بضيوف المؤتمر من السادة عمداء كليات التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من الدراسات العليا.



ووجه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس حامعة الوادي الجديد، الشكر والتقدير لكل من أسهم فى الإعداد للمؤتمر بهذا الشكل اللائق بهذا الحدث الكبير، وتمنى للمؤتمر النجاح والخروج بتوصيات تليق بهذا الحدث الأكاديمى المتميز الذى يجمع من يمتلكون الخبرة الأكاديمية والميدانية فى الوقت ذاته.

كما أشاد الحضور بكلمات عبروا فبها عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المؤتمر الرياضيى والمساهمة فى هذا الحدث الرياضى والعلمي بجامعة الوادى الجديد.

ثم قام عميد الكلية بتكريم عمداء الكلية السابقين والمشاركين فى جلسات المؤتمر ورواد وخبراء الرياضة من الأكاديميين.

وتبع ذلك بدء جلسات المؤتمر العملي من خلال جلسات المستحدثات العلمية في المجال الرياضي الذى انعقدت جلساته بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد.