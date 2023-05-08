مدرب الإسماعيلى يختار 22 لاعبًا استعدادًا للقاء بيراميدز

قرّر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلي اختيار 22 لاعبًا؛ استعدادًا للقاء فريقهم مع بيراميدز المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء بعد غدٍ، بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

واستقر حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي على اختيار كل من محمد كوكو ومحمد فوزي وأحمد عادل عبدالمنعم لحراسة المرمى ومحمد هاشم، ومحمد نصر، ومحمد دسوقي، ومحمد بيومي، وعصام صبحي، وكريم الديب، وعماد حمدي، وكريم عرفات، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مخلوف، وعمرالساعي، وأحمد مدبولي، وعبدالرحمن مجدي، ومحمود الشبراوي ومحمد الشامي، وسيرجي اكا وياو أنور وفراس الشواط.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد من لقاء بيراميدز الحارس محمد صبحي وبرفقته حمدي النقاز وعبدالله حسني وأحمد عبدالوهاب، وأحمد محسن ومصطفى فارس ومحمد خليفة ومحمد عبدالسميع، ومروان حمدي وأبوبكر حمزة الجمل وحسن صابر، وإياد العسقلاني لأسباب مختلفة.

ويسعى فريق الاسماعيلى لمواصلة سلسلة انتصاراته فى الدورى الممتاز، على أمل تحسين وضعه فى جدول الدول الممتاز، بعدما وصل للمركز الرابع عشر.

على جانب آخر، يعيش مسئولو الإسماعيلي في أزمة حقيقية بسبب انعدام السيولة المالية داخل خزينة النادي، وعدم مقدرتهم الوفاء بالمستحقات المتأخرة للاعبين المحليين والأجانب خلال الوقت الراهن.