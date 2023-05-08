فودة يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم، اللواء مهندس خالد مصطفى عزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بحضور اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة السابق، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وقام رئيس الشركة بإطلاع محافظ جنوب سيناء على مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتطرق اللقاء لبحث المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها حاليًا بنطاق محافظة جنوب سيناء، وكذلك استعدادات الشركة لموسم الصيف، واستعراض بعض المشكلات ومقترحات وسبل حلها.



وقدم المحافظ، خلال اللقاء، الشكر لرئيس مجلس الإدارة السابق لمجهوداته خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيًا التوفيق له في منصبه الجديد وأهداه درع المحافظة تكريمًا لجهوده، متمنيًا التوفيق والنجاح لرئيس مجلس الإدارة الجديد، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات التي تمت خلال فترة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين على أرض المحافظة بشكل لائق متميز.

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، قد عقد اجتماعًا موسعًا للمجموعة الاقتصادية ومجموعة الاستثمار بالمحافظة، وحضر الاجتماع القيادات التنفيذية ومديرو الإدارات المعنيين وممثلو الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.



ناقش فودة خلال اللقاء الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022/2023، كما أكد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية واستكمال أعمال الطرق والزراعات والتجميل والدهانات بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لإقامة عدد من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة وأهمها مؤتمر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ بحضور دولى متميز في الفترة ما بين 24 إلى 28 من شهر مايو الجارى، وكذا متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادًا لانطلاق المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة القادمة.