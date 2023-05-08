الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مطالب الحوار الوطني.. كشف نفسي على المقبلين على الزواج وحملات توعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انطلق الأربعاء الماضي الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

 

والهدف من الحوار الوطني هو زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.

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كاتبة وخبيرة إرشاد تربوي: أطالب بضرورة التوعية بالمشكلات النفسية لكل أفراد المجتمع

طالبت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي ميادة عابدين، بضرورة وضع الكثير من الخطط بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين بالمرض النفسي وكيفية التعامل معه.

 

كما طالبت بضرورة الكشف النفسي للمقبلين علي الزواج، بالإضافة إلي عمل دورات تأهيل أيضا للمقبلين علي الزواج من الجنسين، و الكشف النفسي علي المدرسين في المدارس خاصة المراحل الأولي من التعليم والكشف النفسي أيضا علي من يضع الامتحانات لهذه المراحل.

 

نوهت بضرورة عمل دورات تأهيل إجبارية للمطلقين من الجنسين في كيفية تجاوز المرحلة وكيفية التعامل مع الأبناء بعض الطلاق، وحماية أطفال الطلاق بوضع قوانين تعاقب الأبوين في حال استخدام أحدهم للأطفال في تصفية الحسابات.

 

أشارت بضرورة وضع غرامة مالية كبيرة لكل شخص يتنمر علي أخر وكذلك وضع غرامة ماليه للشتائم والسب وتفعيلها، من أجل الحد من خطورته النفسية.

 

طالبت أيضًا عابدين، بضرورة عمل خط ساخن لتلقي شكاوى العنف ضد الطفل سواء كان العنف أسري أو في المدرسة أو الشارع وتفعيله، وحماية الكتاب الجدد من أعمال بعض دور النشر التى توثر بالسلب علي أعمالهم، وإعادة النظر وإعادة وضع قوانين صارمة للتحرش.

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