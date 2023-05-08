مساعد لجنة السكان بالحوار الوطني: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

قال النائب أحمد عاشور، مساعد لجنة السكان بالحوار الوطني، إن القضية السكانية والمشكلات التي تنتج عنها لا تختلف كثيراً عن قضايا الإرهاب وما تسببه في المجتمع من تدمير وخراب.

مخاطر التعداد السكاني المرتفع

وأكد النائب أحمد عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مشروع للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين في حال كانت النسبة السكانية مرتفعة مقارنة بالموارد التي تمتلكها، لذا يمكن القول إن الإرهاب والزيادة السكانية المرتفعة يسببون بصورة مباشرة إهدار الموارد.

الزيادة السكانية

وأشار إلى، أنه يجب يتم مناقشة قضية الزيادة السكانية باعتبارها قضية أمن قومي سواء في مصر أو في أي دولة على مستوى العالم.