نجم يد الأهلي لـ"الدستور": "إحنا مش فرقة اخطف واجري والتجديد مسألة وقت"

أعرب أحمد عادل، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد عن سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد والتأهل لكأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على الزمالك 27/24.

وتحدث عادل، لـ“الدستور”، عقب مباراة الزمالك عن سر التتويج باللقب وطموحاته مع القلعة الحمراء وكواليس مفاوضات تجديد عقده مع النادي كما أشار لجمهور الأهلي موجهًا له رسائل خاصة.

واستهل عادل حديثه بإهداء لقب السوبر لجمهور الأهلي، لافتًا إلى صعوبة المواجهة، خاصة كونها أمام الزمالك الغريم التقليدي للأحمر وصعوبة أجواء الصالة الممتلئة بجماهير الفريقين على عدد كبير من اللاعبين الذين لم يعتادوا تلك الأجواء المشحونة في ظل حضور جمهور الناديين داخل الصالة.

وقال عادل إن خوض المباراة في هذه الأجواء لم يحدث منذ أكثر من 13 سنة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين قد يكونوا عاشوا هذه الأجواء الصعبة من قبل إلا أن الجديد هو إقامة المبارة بين الناديين العريقين داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

وأضاف "خوض المباراة بحضور الجمهور في ملعبنا وضعنا تحت ضغوط كبيرة للغاية والخسارة لم تكن مقبولة أو واردة في هذه الظروف، لذلك نجحنا في تحويل هذا الضغط لطاقة إيجابية ودافع لنا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير وأعضاء النادي وتعاهدنا على أن اللقب لن يخرج من الجزيرة.

وتابع "بقدم الشكر لكل الجمهور والجهاز الفني وكل اللعيبة اللي موتوا نفسهم في الملعب من أجل الفوز" حسب قوله.

وتحدث عادل عن ظروف المباراة وعودة الزمالك في النتيجة قبل 5 دقائق على النهاية مؤكدا أن هذا طبيعي للغاية ومن الوارد أن يحدث كثيرا في ظل مواجهة منافس صعب للغاية ويمتلك العديد من اللاعبين الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة تجعلهم قادرون على تحقيق الفوز وليس فقط تصعيب المباراة على الأهلي.

أضاف: "المباراة 60 دقيقة وطبيعي إنها تروح وتيجي, المهم أن نعود بسرعة ونستدرك الأمور وإننا مانخافش ومانخرجش من أجواء المباراة ونتحدث عن الأسباب الفنية للتعثر ورجوع الخصم للمباراة ومعالجة نقاط الضعف التي أدت لذلك وهو ما حدث بالفعل وتمكّنا من العودة لتوسيع الفارق والفوز باللقب".

وبسؤاله عما إذا كان القلق قد تسلل للاعبين من تكرار سيناريو عودة الزمالك من التأخر وقلب النتيجة نفى ذلك بشكل قاطع وأكد أن اللاعبين لم يكن أمامهم سوى المكسب أو المكسب حسب قوله ولم يكن هناك أي تفكير آخر وكان تركيز كل اللاعبين منصبا حول الفوز فقط ولذلك كان التوفيق حليفنا وربنا أكرمنا بالمكسب.

وحول إصابة علي زين القوية وتأثير ذلك على مردود ومعنويات الفريق قال عادل: "في البداية ألف سلامة على علي وبتمنى إصابته تكون بسيطة ويعود سريعا إن شاء الله لاستكمال البطولة معنا, وأضاف مستدركا: "الحقيقة أن علي لاعب كبير للغاية إلا أنه لاعب مثل أي لاعب بالفريق يؤدي دوره على أكمل وجه إلا أننا نلعب كفريق ولا نعتمد على لاعب بعينه, الأهلي ليس نادي اللاعب الواحد وإنما نحن جميعا نعمل في منظومة ونلتزم بتعليمات ديفيد ديفيز أيا كانت الأسماء المتواجدة بالملعب".

وانتقل عادل للحديث عن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس لأول مرة منذ تسع سنوات ثم تزيين الموسم بحصد السوبر الإفريقي, وقال عادل: "نستهدف التتويج برباعية تاريخية, كل اللاعبين يريدون تدوين أسماءهم بحروف من ذهب داخل النادي وخارجه أيضا, لا نريد أن يُقال أنها فرقة لقطة واحدة فازت بدوري فقط أو كأس فقط وانتهى الأمر, مش عايزين يتقال كسبوا بطولة وجريوا, نريد الفوز بكل المباريات وكل البطولات التي نشارك فيها وإن شاء الله يوم 18 مايو نضيف لقب كأس الكؤوس وإكمال الرباعية".

أنهى أحمد عادل لقائه بالدستور بالحديث عن تجديد تعاقده مع الأهلي مؤكدا أن كل شيء قد انتهى وتم الاتفاق على كل البنود مشددا على أن إعلان التفاصيل بالكامل من خلال النادي مسألة وقت ولا يؤخر الإعلان سوى انشغاله مع الفريق من بطولة لأخرى.

وأتم عادل:"أطمأن الجمهور على مسألة التجديد, مع نهاية الموسم كل شيء هيكون رسمي وهيتم الإعلان قريبا جدا إن شاء الله، وجودي في الأهلي شرف لي ودعم جمهوره على رأسي وأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد هذا الجمهور".

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