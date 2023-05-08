"أطلقوا الرصاص على طفل".. المؤبد لـ4 متهمين بقتل أحد الأشخاص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن والشروع في قتل “طفل” بأن أطلقا عليهما النار من أسلحة آلية بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الطفل المجنى عليه بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما فقاموا بإطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية مما أسفر عن مصرع المجنى عليه الأول وإصابة الثانى وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.