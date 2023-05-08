الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أطلقوا الرصاص على طفل".. المؤبد لـ4 متهمين بقتل أحد الأشخاص في سوهاج

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن والشروع في قتل “طفل” بأن أطلقا عليهما النار من أسلحة آلية بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الطفل المجنى عليه بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما فقاموا بإطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية مما أسفر عن مصرع المجنى عليه الأول وإصابة الثانى وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

ارتكاب الواقعة المجني عليهما الطفل المجني عليه المستشار حمدى عبد العزيز بارتكاب الواقعة بإطلاق النار خصومة ثأرية قتل المجني عليه محكمة جنايات سوهاج معاقبة 4 متهمين

الأكثر قراءة

ضبط 2100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية خلال حملة بمركز كوم حمادة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

رئيس "المنيا الجديدة" يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان بالمدينة (صور)

بدعم من "حياة كريمة".. جامعة طنطا تُطلق قافلة طبية وبيطرية لقرية نواج (صور)

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

إحالة موجه عام العلوم بقها للتحقيق بتهمة تبديل أوراق الامتحانات بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟