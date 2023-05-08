الاتحاد الأوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب بن غفير

ألغى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، حفل استقبال كان مقررا بمناسبة "يوم أوروبا" بعد إصرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتامار بن غفير على الحضور كممثل للحكومة الإسرائيلية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل في بيان "تتطلع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل للاحتفال بيوم اوروبا في 9 من مايو، كما تفعل كل عام".

وبحسب البيان "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي، حيث لا نريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وبعد الإعلان، هاجم بن غفير الاتحاد الأوروبي واتهمه بالنفاق و"تكميم الأفواه غير الدبلوماسي".

وأكدت بعثة الاتحاد في إسرائيل في وقت لاحق أنه على الرغم من إلغاء حفل الاستقبال، فإنها ستنظم "الحدث الثقافي للجمهور الإسرائيلي" للاحتفال ب"العلاقات الثنائية القوية والبناءة".