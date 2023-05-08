الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب بن غفير

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

ألغى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، حفل استقبال كان مقررا بمناسبة "يوم أوروبا" بعد إصرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتامار بن غفير على الحضور كممثل للحكومة الإسرائيلية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل في بيان "تتطلع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل للاحتفال بيوم اوروبا في 9 من مايو، كما تفعل كل عام".

وبحسب البيان "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي، حيث لا نريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وبعد الإعلان، هاجم بن غفير الاتحاد الأوروبي واتهمه بالنفاق و"تكميم الأفواه غير الدبلوماسي".

وأكدت بعثة الاتحاد في إسرائيل في وقت لاحق أنه على الرغم من إلغاء حفل الاستقبال، فإنها ستنظم "الحدث الثقافي للجمهور الإسرائيلي" للاحتفال ب"العلاقات الثنائية القوية والبناءة".

الاتحاد الأوروبي يوم اوروبا إيتامار بن غفير بعثة الاتحاد الأوروبي إسرائيل

الأكثر قراءة

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

محافظ الدقهلية يكلف مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة باستلام المكتبة المتنقلة

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟