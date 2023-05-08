حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والآيس بكرداسة

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار في مخدرى الهيروين والآيس في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ضبطا بحوزتهما كمية من الهيروين والآيس، استعدادًا لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الهيروين والآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بكرداسة من ضبط شقيقان، لحيازتهما على كمية من مخدر الهيروين والآيس، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.