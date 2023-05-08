الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والآيس بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار في مخدرى الهيروين والآيس في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ضبطا بحوزتهما كمية من الهيروين والآيس، استعدادًا لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

 وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الهيروين والآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بكرداسة من ضبط شقيقان، لحيازتهما على كمية من مخدر الهيروين والآيس، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

حبس شقيقين مخدري الهيروين والآيس كرداسة تقرير

الأكثر قراءة

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

خناقة مع شقيقها.. أمن الجيزة يكشف لغز مصرع فتاة الطالبية

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟