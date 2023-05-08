وفد طبى من جامعة الكويت يزور جامعة الأزهر

زار وفد طبي من الكويت جامعة الأزهر؛ للتعرف عن قرب على الخدمات الطبية والتعليمية التي يقدمها قطاع الطب بجامعة الأزهر على مستوى مرحلتي: «البكالوريوس- الدراسات العليا» في كليات: الطب البشري، وطب الأسنان.

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بالوفد الكويتي الذي ضم: الدكتور عبدالرحمن الرجعان، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، والدكتور راشد العازمي، عميد كلية طب الأسنان جامعة الكويت، والدكتور فؤاد العلي، عميد كلية الطب البشري بجامعة الكويت سابقًا، والدكتورة نوفة الشمري، استشاري الأشعة بوزارة الصحة الكويتية.

واستعرض نائب رئيس الجامعة، تاريخ الأزهر على مدار أكثر من ألف عام، موضحًا أن الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم؛ ففيه يدرس طلاب من أكثر من 100 دولة حول العالم، تدرس جميع المذاهب الفقهية التي تشمل التنوع الفكري المتضمن الرأي والرأي الآخر.

أضاف صديق أن الأزهر تخرج فيه عدد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وعادوا إلى بلادهم، وأصبحوا عوامل قوة داخل مجتمعاتهم؛ نتيجة التنوع الفكري الذي يربي عليه الأزهر الشريف أبناءه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية طب بنين، والدكتورة هناء عبدالحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات، والدكتور وائل المهندس، عميد كلية طب الأسنان بنين، والدكتور ياسر حلمي وكيل كلية الدراسات العليا، ومحمد عبدالخالق، أمين عام الجامعة، وأشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، وحامد سيد إسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.