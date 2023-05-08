الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مهارات الحرف".. ضمن فعاليات قصور الثقافة لأبناء الإسكان البديل بـ"أهالينا"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبل مركز شباب أهالينا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن برنامجها الذي تقدمه لأحياء ومناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "التفاعل الإيجابي مع الآخرين"، أوضحت بها داليا عاصم -بالتربية والتعليم، مفهوم الإيجابية وكيفية تطبيقها في المعاملة، عبر سرد قصة قصيرة تدعم معنى الإيجابية وتوضيح مفهوم وصفات الشخص الإيجابي، تم خلالها تقديم أمثلة ومواقف للسلوكيات الإيجابية، وأثرها في حياتنا، تثبت أن الإيجابية أفضل سلوك يتحلى به الإنسان.

وفي مجال الورش الفنية نفذت ورش فنون تشكيلية للمدربة نبيلة حسن، حيث عقدت ورشة ديكوباج للأطفال باستخدام خامات مختلفة ومتعددة من الصور الملونة والأقمشة ودمجها بالألوان المائية لإنتاج أعمال فنية مميزة تبرز مدى موهبة الأطفال وإبداعاتهم، كما نفذت ورشة صلصال وطباعة إستنسل بالألوان القماش للرسم والتشكيل بهدف تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال، بالإضافة لورشة رسم على الوجه.

كما عقدت ورشة أشغال يدوية للتطريز الوبري لتنمية لتعليمهم الفتيات عدة مهارات في الحرف تصلح كمصدر دخل لأسرهم.

نظم الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع جهاز أهالينا.

على جانب آخر، أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للريف المصري، وذلك من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.

مركز شباب أهالينا هشام عطوة بديل العشوائيات للهيئة العامة لقصور الثقافة التفاعل الإيجابي مع الآخرين

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