"الإحصاء": واردات السيارات تتراجع لـ173 مليون دولار

واصلت واردات المصريين من السلع المعمرة تراجعها إلى مستويات قياسية مسجله 357.7 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت واردات سيارات ركوب أكبر تراجع بين السلع الاستهلاكية المعمرة التى هبطت إلى حدود 173.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 597.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 424.5 مليون دولار، يليها واردات هواتف محمولة للأفراد بقيمة 359 ألف دولار خلال أول شهرين من 2023، مقابل 262.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 262 مليون دولار.

انخفضت واردات تليفزيونات إلى حدود 1.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 151.6مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع بلغت قيمته 149.8 مليون دولار، كذلك انخفضت واردات ثلاجات إلى حدود 12.7 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023 مقابل 43.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 31.1 مليون دولار.

وواصلت واردات غسالات تراجعاتها إلى 1.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 9.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 8.3 مليون دولار، كما تراجعت واردات أثاث ومقاعد وحوامل فرش إلى حدود 19.6 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023 مقابل 29.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10.2 مليون دولار.