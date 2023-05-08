وفد "المجتمعات العمرانية" يتفقد أعمال تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بغرب المطار (صور)

شدد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، على ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الاسكان والمجتمعات باستمرار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يرافقه كل من والدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ولفيف وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات الجارية بمدينة ٦ اكتوبر الجديدة برئاسية المهندسة محمد عبد المقصود ونواب ومعاونين جهاز 6 اكتوبر الجديدة.

وأفاد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وفد المجتمعات وصندوق دعم الاسكان الاجتماعي، تفقد منطقة غرب المطار وأعمال تنفيذ 35 الف وحدة كما تم الانتهاء من تنفيذ 10000 آلاف وحدة سكينة ضمن الاعلان الـ10 جاري تسليمها.

واضاف “مراد” أنه جاري الانتهاء من تنفيذ المنطقة الصناعية التي تصل مساحتها لنحو 11 الف فدان وجار الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الأولي وبلغت تكلفتها نحو مليار جنيه، كما تم بيع حصيلة ارضي ولوجستيات بما تتعدي 2 مليار جنيه.

وتفقد وفد المجتمعات العمرانية والاسكان ويرافقة المهندسين التنفيذين حيث كما شملت الجولة التفقدية الزيارة مشروع محطة كهرباء اكتوبر الجديدة وجار الانتهاء منها خلال سبتمبر المقبل كما تجاوزت تكلفة المشروع نحو مليار جنية . كما تهدمة المشروعات سكن لكل المصريين والمنطقة الصناعية

وأعلن المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ اطول مسار دراجات بالمدن الجديدة بطول 4900 متر طوالي وتم الانتهاء من تنفيذ 2500 متر وسط مساحات خضراء لتكون متنافس رياضي مشروع سكن المصريين ومحور منخفض الدخل .



وشملت الجولة التفقدية مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث بلغ حجم تنفيذ المشروع 35 ألف وحدة سكينة حيث تجاوزت نسب التنفيذ بالاضافة انه تم الانتهاء من مشروعات الطرق والمرافق الجارية يمنظقة غرب المطار كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجيستية..

وأشاد المهندس عبدالمطلب عمارة بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة مؤكدا بضرورة الإلتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالاضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لنهو الأعمال حتي يتثني تسليم الوحدات السكنية المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسيد المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات للسادة السكان من خدمات ومحلات وصيدليات.