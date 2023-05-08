الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العيد القومي لـ دمياط.. تشغيل اتوبيسات سياحية مجانا لنقل الأهالي

رأس البر
رأس البر

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء الإطلاق التجريبي لعدد 2 أتوبيس سياحى لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، معلنة عن تشغيل الاتوبيسين اليوم برأس البر بشارع بورسعيد حتى شارع النيل و غدًا بمدينة دمياط من منطقة السوسنة وحتى ميدان الساعة مرورًا بميدان الشهابية " مجانًا " بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى،  على أن يتم تشغيله بمدينة رأس البر بشكل منتظم اعتبارًا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة وأخرى ليوم ويومين. 

وأشارت محافظ دمياط  إلى أن الأتوبيسين سيساهما فى تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى داخل المدينة خاصةً خلال أشهر الصيف، حيث سيعمل بجانب الطفطف لنقل الركاب بداية من موقف رأس البر حتى شارع النيل، والعكس، لافتة إلى أن الأتوبيس الواحد يستوعب 72 راكبا، بإجمالى 144 راكب للأتوبيسين.

فيما وقد وجهت المحافظ الشكر إلى شركة موبكو على مشاركتها الفعالة فى مجالات خدمة المجتمع، مشيرة إلى أنها ساهمت الفترة الاخيرة بإطلاق مشروعين هما تطوير وتأهيل كوبرى دمياط التاريخى والأتوبيسين.

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، بإزاحة ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط.

حيث تفقدت مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الإسكان والمرافق وتُعد أول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب 4 مدارس للبنات، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلي.

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير  وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات. 

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الدولة بالتعليم الفنى بكافة تخصصاته ، لافتة الى الأهمية البالغة لمدارس التمريض نظرا للدور الذى تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة

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