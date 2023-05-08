وظائف خالية بموانئ البحر الأحمر: إليك الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجة وزارة النقل لشغل عدد من الوظائف الخالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فى إدارات حماية البيئة البحرية، التشغيل الإلكترونى والشئون التجارية.

يمتد تلقى طلبات شغل الوظائف الخالية بين يومى 8/5/ 2023 حتى 7/6/2023، وتقدم الطلبات باسم اللواء أ.ح مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مقر الأمانة الفنية للقيادات بمبنى الهيئة بالسويس – بورتوفيق – بجوار باب 1 في موعد غايته شهر من تاريخ النشر على أن يتم موافاة الأمانة الفنية بعدد (8) نسخ من المستندات المشار إليها، ويمكن الاطلاع على الوصف الموجز للوظيفة وشروط شغلها بمقر الأمانة الفنية بالمجمع الإداري للهيئة.

وترفق طلبات شغل الوظائف الخالية بالمستندات المطلوبة:1- البيانات الأساسية معتمدة موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطاب الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخري يري المتقدم أضافتها).

2- عدد (6) صورة شخصية مقاس 4 x 6 حديثة.

3- بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو حد أنشطتها الرئيسية.

5- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي.

7- صحيفة حالة جنائية.

8- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات .

ويراعى فى المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها الإلمام باللغة الإنجليزية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل.