قبل افتتاحها.. "جبانة الشاطبي" أقدم موقع أثري بالإسكندرية (انفوجراف)

تفتتح اليوم جبانة الشاطبي الآثرية، وهي أقدم مقابر الإسكندرية، وأقدم مواقع الآثار في الإسكندرية، ويأتي ذلك بعد استكمال مشروع الترميم والحماية الذي انطلق من الأول من أغسطس 2020، بتنفيذ جمعية الآثار بالإسكندرية وتمويل من مؤسسة «ليفنتس-Leventis» القبرصية وبالتعاون مع معهد العلمي بقبرص وجامعة آثينا باليونان، وبتصريح وإشراف وزارة السياحة والآثار المصرية



ويرصد «الدستور» من خلال انفوجراف تفاصيل مشروع ترميم وحماية جبانة الشاطبي الآثرية:



افتتاح جبانة الشاطبي



-افتتاح الجبانة اليوم بعد الانتهاء من مشروع التطوير والحماية والترميم

-المقبرة يعود تاريخها لتأسيس مدينة الإسكندرية.

-المقبرة مستعدة لاستقبال الزوار على أعلى مستوى بدءً من اليوم الاثنين 8مايو.



-الجهة المنفذة للمشروع جمعية الآثار بالإسكندرية.

-المشروع بتمويل من مؤسسة «لفنتس Leventis» القبرصية.

-المشروع بالتعاون مع معهد العلمي بقبرص وجامعة آثينا باليونان.

-تحت إشراف وزارة السياحة والآثار المصرية.

-بتكلفة تقرب من 3مليون جنيه مصري.

تفاصيل مشروع الترميم والتطوير



-المقبرة كانت تعاني من المياه الجوفية ومياه الأمطار تسببت في طبقة من الركام والطمي بارتفاع مترين

-ترميم جميع أجزاء المقبرة المتعددة

-إحاطة المقبرة والصخرة الأم المدفون فيها بأسوار للحماية

-إعادة لمسار الزيارة واتجاهاتها

-إنشاء مركز للزوار مزود بالوسائط المتعددة، لتقديم المعلومات العلمية الآثرية عن المقبرة،

-تزويد الموقع بكافيتريا.

-تطوير وتحديث لكل المباني الحديثة في الموقع.

-إضافة حجرة دخول مزودة بجهاز «X Ray» وحجرة تحكم وبيت للهدايا.



التوثيق ومدة المشروع

-تم البدء العمل ميدانيا في 1أغسطس 2020

-استغرق العمل بالمقبرة 18شهرًا،

-تم توثيق للموقع قبل التدخل فيه، وتم عمل توثيق رقمي كامل بعد اتمام المشروع.

- مساحة مشروع التطوير 3500متر مربع



مكونات المقبرة

-المقبرة عبارة عن مجمع جنائزي منحوت في الصخر الطبيعي

-تشمل ثلاث مجموعات من المقابر (أ- ب- ج).

-محور المشروع ترميم المقبرة الأساسية ( أ) المنحوتة

-المقبرة تتكون من فناء مكشوف تدور من حوله حجرات الدفن المتعددة

-حجرات الدفن تشمل:

•دفنات في فتحات منحوتة في الحائط

•دفنات في توابيت على هيئة الآسرة

•دفنات لأجساد محترقة مجمعة في أواني خاصة بالعظام المحترقة.

received_186837604258686