الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مركز الملك سلمان للإغاثة: 15 مليون سودانى بحاجة لدعم إنسانى

جريدة الدستور

قال مركز الملك سلمان للإغاثة في المملكة العربية السعودية، الإثنين، إن 15 مليون سوداني بحاجة لدعم إنساني. 

وأضاف مركز الإغاثة أنه سيرسل مساعدات للسودان، وسيتأكد من سلامة منسوبي المركز الذين سيعملون في السودان، مشيرًا إلى وجود خطة لديه لدعم القطاع الصحي في الخرطوم وذلك وفق قناة "العربية".  

وأكد أنه يتعاون مع منظمات محلية في السودان لتنظيم وصول المساعدات، وسط توقعات لإطلاق الجسر الجوي للسودان غدًا وننتظر بعض الإجراءات. 

وأضاف: "منتسبون للمركز سيشرفون على توزيع المساعدات في السودان"، لافتًا إلى أنه يتم الإعداد لتسيير جسر جوي وآخر بحري إلى السودان.  

ودعا المركز المتبرعين ورجال الأعمال للمساهمة لتخفيف معاناة السودانيين، حيث يعاني أكثر من 15 مليون سوداني بحاجة لدعم إنساني.   

وبحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، وممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في وقت سابق اليوم مستجدات الأوضاع في السودان.

وبحسب وكالة الانباء السعودية واس، فقد ناقش الثنائي في اتصال هاتفي الأوضاع في السودان، ومباحثات جدة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

استعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.

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