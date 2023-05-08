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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. قصر بشتاك يستضيف صالون المقامات "الموسيقى إلى أين"

قصر الأمير بشتاك
قصر الأمير بشتاك

يقيم قصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء الخميس المقبل، "صالون مقامات" بعنوان "الموسيقى إلى أين".

ويستضيف الصالون النقاد “د. وليد شوشة، د. رشا طموم، والكاتبة الصحفية والناقدة كريمان حرك” ويتخلل الصالون فقرات غنائية للفنانة أنغام مصطفى وفرقتها الموسيقية.

الصالون إعداد وتقديم الناقدة الفنية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام التخطيط بالإذاعة.

قصر الأمير بشتاك هو نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي يقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.

القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992، وقد تم إصلاح القصر بالاشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه، وقصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1339م - 740هـ .

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قصر الأمير بشتاك صندوق التنمية الثقافية صالون مقامات الموسيقى إلى أين الأمير بشتاك

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