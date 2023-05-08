لاستيعاب 30 مليون سائح.. “هيئة تنشيط السياحة” تستعرض استراتيجيات جذب السياحة العربية

قال عمرو القاضي، رئيس الهية العامة للتنشيط السياحي، إن نسبة السياحة العربية الوافدة إلى مصر ارتفعت مؤخرا بشكل ملحوظ مقارنًة بالسنوات السابقة.

وأشار “القاضي” في تصريحات له، إلى أن وزارة السياحية والآثار ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحية تعمل بشكل كبير على الترويج لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتبارها جاذبة للسائح العربي.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يجري العمل على فتح خطوط طيران بين عدد من المدن المصرية والدول المصدرة للسياحة، بما يسمح بانتشار أكبر في الأسواق الرئيسية، كما تتضمن الاستراتيجية تحسين مناخ الاستثمار في المجال الفندقي لزيادة طاقة الإشغال في مصر، بما يلائم استيعاب 30 مليون سائح، ويجري العمل مع المستثمرين المصريين والدوليين من خلال فتح آفاق الاستثمار الموجودة والتنسيق لمعرفة الأماكن التي هي بحاجة لزيادة الطاقة الإيوائية وتوجيه المستثمرين إليها، بالتالي نقوم بتعريف المستثمر بالفرص الاستثمارية في المجال والمناطق، كما نشجع الاستثمارات في المدن الترفيهية، وهي من المستهدفات الهامة خلال الفترة المقبلة.