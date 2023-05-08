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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام للمتهمين بقتل جزار دافع عن صديقه حتى الموت ببنها

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات بنها، الاثنين، بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، وكذلك براءة المتهم الثالث بتهمة قتل جزار خلال تواجده بحفل زفاف ودفاعه عن صديقه بقرية المنشأة الصغرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

كانت المحكمة قد أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهمين الأول والثاني لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية عن أن المتهمين "ط.ع "، وم . م "، و"م . م م"، قتلوا المجني عليه "م . ي م"،  جزار، بأن توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده به، وما إن وصلوا للمكان وظفروا بالمجني عليه، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته، صوب المجني عليه، فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهمون في قتل المجني عليه "ر.إ"، جزار، و"ح. ف"، حال تواجدهما رفقة المجني عليه الأول، إلا أنه حال ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح دون أن يكون مرخصا لهم بذلك.

محكمة جنايات بنها الإعدام شنقا المستشار محمود محمد محمود البريري قرية المنشأة الصغرى شرطة كفر شكر محافظة القليوبية

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