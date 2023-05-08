الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

هاني أمان
هاني أمان

كشف هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، حقيقة توقف مصانع الشركة عن إنتاج السجائر الشعبية.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان في تصريحات لـ"الدستور" أن ما نشر عن وقف مصانع الشركة لإنتاج السجائر الشعبية غير صحيح.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في الإنتاج ولا يوجد ما يمنعها أو يوقف مصانعها عن إنتاج السجائر الشعبية.

وكشف هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» أن زيادة أسعار السجائر تأتي نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر لكافة مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ.

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