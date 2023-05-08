الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي رضوان يستضيف مواطنين في حلقة خاصة عن الحوار الوطني.. غدًا

رامي رضوان
رامي رضوان

يقدم الإعلامي رامي رضوان، برنامج مساء dmc على قناة dmc حلقة خاصة، غدًا الثلاثاء، من على أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل ٢٠٢٢.

ويناقش برنامج مساء dmc خلال هذه الفقرة أهم القضايا التي يراها الشارع ضرورة للحوار حيث يستضيف البرنامج مواطنون من مختلفة الشرائح الاجتماعية مثقفون وشباب وسيدات وطلاب وعمال. 

ويقدم المواطنون اقتراحاتهم في حضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني  الذي يناقشهم في هذه الاقتراحات ويرد على تساؤلاتهم بشأن الحوار الوطني.

تأتي هذه الفقرة ضمن سلسلة فقرات "من الشارع" سيقدمها البرنامج للاستماع إلى مقترحات ورؤى جميع فئات المجتمع بشأن الحوار الوطني وأهم التحديات التي تواجههم وكيفية حلها، إيمانا من البرنامج بأهمية دور الإعلام في نقل نبض الشارع إلى إدارة الحوار الوطني حتى تكون لديه صورة متكاملة بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وإشراك جميع المواطنين في مواجهتها.

أهم القضايا إعلامي الكاتب الصحفي عماد الدين حسين امناء الحوار الوطني أمناء الحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي

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