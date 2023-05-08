تحرير أكثر من 850 محضرا لمخالفات بالمخابز البلدية والأسواق ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال أبريل الماضي"، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.

وتبين من التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة" أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة والبالغ عددها 1276 مخبرا "منها 302 مخبزاُ تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي " للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

والتي أسفرت عن تحرير 533 محضرا بواقع: 138 نقص الوزن، 96 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 35 عدم إعطاء بون صرف ، 92 لتدني مستوى النظافة ، 4 لعدم وجود ميزان، 57 محضراً للتصرف في الحصة، 95 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 16 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 273 محضرا منها : 115 لعدم حمل شهادات صحية،71 لعدم الإعلان عن الأسعار،12 للذبح خارج المجازر، و محضرًا لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، 14 لإدارة منشآت بدون ترخيص،7 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 4 لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 14 تجميع دقيق بلدى مدعم ،13 محضرا لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، 32 لتجميع مواد بترولية.

هذا بالإضافة إلى تحرير 27 محضرا لبدالي التموين ، شملت 10 محاضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد والغلق خلال فترة العمل الرسمية، 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير 5محاضر لمنشآت تجارية وغذائية لحيازتها وبيعها سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 20 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، و50كجم سجق مجمد، و250كجم مكرونة و240 علبة سجائرمجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات، القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف

بينما تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن الطلمبات غير المرخصة لتمويل السيارات للعمل في مجال المواد البترولية المدعمة، حيث تم ضبط 15 ألف و700 لتر مواد بترولية، والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز وذلك لقيامهم باستبدال الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي المقرر لذلك، و6 محاضر للتصرف في 292 جوال دقيق مدعم زنة 50كجم للجوال الواحد، من حصص المخابز، و3 محاضر لتجميع 6 أجولة دقيق مدعم بهدف التربح غير المشروع والتحفظ على 300كجم دقيق مدعم.

كما تم تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لقيامه بتجميع 2.9 طن مكرونة مدعمة والتي يتم صرفها عن طريق البطاقات التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، ومحضرًا ضد أحد بدالين التموين لبيعه سكر ناقص الوزن والتحفظ على 200كجم سكر ناقص الوزن، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات تجميع الألبان لقيامه بحيازة ألبان فرز، حيث تم ضبط والتحفظ على 6أطنان من اللبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضرًا ضد أحد محلات الغلال لحيازته وعرضه ذرة صفراء مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن ذرة صفراء.

وأكد المحافظ محمد هاني غنيم استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.