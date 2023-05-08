وكيل تعليم أسوان يحيل مدير مدرسة و 2 معلمين للشئون القانونية

تفقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم لجنتى (الكلاحين الابتدائية التابعة لإدارة دراو التعليمية - النجاجرة الإعدادية التابعة لإدارة كوم امبو التعليمية) وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفوف النقل للعام الدراسى٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والتى انطلقت فى تمام الثامنة صباحًا وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة للفترة الصباحية، وقد رافقه خلال الجولة السيد فيصل نعيم مدير عام التعليم العام.

و تأكد من الإلتزام بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية، واطمأن علي تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتوافر كافة الأجواء اللازمة، التى تضمن أن يؤدى الطلاب امتحانهم فى سهولة ويسر.



وبحديث مع أبنائه الطلاب، أكدوا أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة كما أن الأسئلة من المقرر الدراسى.



وخلال الجولة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للجنة النجاجرة، لما لمسه من نظافة وانضباط وإلتزام بالإجراءات المحددة لسير العملية الامتحانية والتصدى بحزم لأى محاولة للغش.

بينما على الجانب الآخر أحال مدير مدرسة الكلاحين واثنين من المعلمين إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية، نظرًا لإخلالهم بالقواعد الامتحانية وعدم إلتزامهم بقوانين سير الامتحانات.



وعلى هامش الجولة، تفقد لطفى ديوانى إدارتى دراو وكوم امبو، لمتابعة سير العمل.



يذكر أن تلميذ الصف الرابع أدوا امتحانهم اليوم فى مادة الرياضيات، وأدى تلاميذ الصف الخامس امتحانهم فى مادة اللغة العربية، بينما أدى تلاميذ الصف السادس امتحانهم فى مادة اللغة الأجنبية.



فى حين أدى طلاب الصف الأول الإعدادى، امتحانهم فى مادتى العلوم والتربية الفنية، بينما أدى طلاب الصف الثانى امتحانهم فى مادتى الهندسة والحاسب الآلى.

وبعودة إلى ديوان المديرية، تابع السيد وكيل الوزارة أجواء العمل داخل غرفة العمليات المركزية، وتواصل كذلك مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وتأكد من عدم ورود أية شكاوى أو مشكلات.