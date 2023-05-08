الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 8.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في الشرقية

ضبط
ضبط

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذ قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي مدير إدارة تموين مشتول السوق، و مباحث التموين بحملة تموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له.

وأسفرت الحملة عن ضبط 170 شيكارة دقيق مدعم  بإجمالي 8.5 طن دقيق محملة على سيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3732 جنح مشتول السوق وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 كما  تحرير  3 محاضر ضد تجار تموينين  وهم "م. ب. هـ" و "م. .ع . م"، و"ع .ا .م"  ببندر مشتول السوق  لعدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقررات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، و تحرير محضرين ضد "ر. ج . ع" و "ق .ش .م" صاحبا محل بقالة ببندر مشتول السوق، لعدم وجود شهادة صحية سارية.

إدارة تموين استلام القمح إحكام الرقابة الأمن الغذائي للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهات المختصة الدكتور ممدوح غراب الأمن الغذائي

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