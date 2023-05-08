الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة الزمالك تطالب "أوسوريو" بسرعة حسم ملف الأجانب

الزمالك
الزمالك

طلب مسئولو نادي الزمالك من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق بحسم ملف الأجانب في الوقت الحالي وتحديد احتياجاته للمرحلة المقبلة.

ويرغب مسئولو الزمالك في حسم ملف الأجانب في الوقت الحالي وتحديد أولوياته للمرحلة المقبلة والصفقات التي يحتاج لتدعيمها مع الفريق.

ويضم الزمالك على صعيد الأجانب كلا من التونسيين حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والمغربي أحمد بلحاج المعار من أسوان والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا.

وتأكد رحيل البنيني سامسون أكينيولا عن صفوف الزمالك في الموسم المقبل بناء على طلب أوسوريو والذي أوصى بالتعاقد مع مهاجم سوبر جديد في الوقت الذي لم يتم تحديد خريطة باقي اللاعبين الأجانب في الفريق.

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