الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

130 مليار جنيه صافى ربح أعمال النشاط لـ27 هيئة اقتصادية العام الماضى

وزير المالية
وزير المالية

كشفت الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، التي انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مراجعتها وإعداد التقرير النهائي المُقرر عرضه على الأعضاء خلال الجلسة العامة، بداية من غدٍ الثلاثاء، عن الآتي:

-أن نتائج أعمال النشاط لعدد 27 هيئة بلغ صافي الربح لها 130 مليارًا و650 مليون جنيه، والعائد لصالح الحكومة نحو 52 مليارًا و893 مليون جنيه، ونحو 77 مليارًا و652 مليون جنيه فائض مرحل واحتياطات، وتوزيع 105 ملايين جنيه على العاملين. 

-أظهرت نتائج الحساب الختامي للعام المالي السابق بعدد 14 هيئة، خسائر بلغت جملتها 12 مليارًا و336 مليون جنيه.

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