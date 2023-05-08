توفير 54 ألف فرصة عمل بتكلفة 3 مليار و28 مليون و432 ألف جنيه

ضمن "مشروعك" بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، لتوفير 54 ألف و906 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليار و28 مليون و432 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألف و272 مشروعا، منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 7 مايو 2023م.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح الأستاذ العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول ... بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٥٠ مشروع بقيمة ٣٦٥ مليون و ٦٦٣ألف و١٢٥جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٠٨ مشروع بقيمة ٣٤٧ مليون و ٨٩٦ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٥ مشروع بقيمة ٣٢٧ مليون و ١٢٨ ألف جنيه و ٢٥٠ جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.