الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يُعلن عودة ميسى للتدريبات

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى التدريبات.

وقال النادي الباريسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ليو ميسي يعود للتدريبات صباح اليوم الإثنين".

كان باريس سان جيرمان قد قرر، في وقت سابق، إيقاف ليونيل ميسي لمدة أسبوعين بأثر فوري، على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية، دون الحصول على إذن النادي، حسبما أكدت تقارير إعلامية فرنسية.

وكان ميسي– البالغ من العمر 35 عامًا– قد وصل السعودية فجر الإثنين في رحلة ترويجية باعتباره سفيرًا لتنشيط السياحة في المملكة.

وذكر البرنامج التليفزيوني الإسباني الشهير "إل شيرينجيتو"، عبر حسابه الرسمي، أن نادي العاصمة الفرنسية قرر العفو عن ليونيل ميسي، بعد تقدمه باعتذار عما بدر منه، ليقرر بعدها باريس سان جيرمان رفع الإيقاف عن النجم الأرجنتيني، والسماح له بالعودة للتدريبات.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي سينتقل إلى صفوف فريق الهلال السعودي، خلال الموسم المقبل.

وكان ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان، قد تقدم في وقت سابق، باعتذار لناديه وزملائه في الفريق، على السفر إلى المملكة العربية السعودية، للترويج للسياحة في البلاد.

ونشر "ميسي" مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستجرام": "اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا.. لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها.. كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل".

وأضاف: "أعتذر لزملائي، وأنا في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معي".

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