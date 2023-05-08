متى تنتهي مصر من كابوس التعديات على الأراضي الزراعية؟

أكثر من 2 مليون حالة تعد على أراضي الدولة خلال ١٠ سنوات، أحد الأرقام المفزعة التي تحاول الدول محاربتها خلال السنوات الماضية، وإزالة التعديات التي محت أجزاء ضخمة من الأراضي الزراعية في مصر من أجل الاستفادة بها.

وسنت الدولة القوانين وحملات التفتيش والهدم لكل الأبنية التي انتقصت من مساحات مصر الخضراء، وأدت إلى حدوث عملية نقص كبيرة في الرقعة الزراعية بالأراضي، وكذلك تدشين التصالح في البناء المخالف.

واتساقًا مع ذلك، تقوم المحافظات في الوقت الحالي بتنفيذ حملة الموجة 21، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 2274 مبنى مخالف

وأعلن وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ21 في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري في استرداد حوالي 978175 ألف متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 564 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1706 آلاف فدان.

وأعلن أنه لن يتم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ21، لافتًا إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها.

خبير تنمية محلية: "التعدي على الأراضي يؤثر على الغذاء"

وعن فكرة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، الدكتور الحسين حسان، استشارى المناطق العشوائية، أن مصر تعاني من تآكل في الأراضي المزروعة لاسيما في القرى التي تزايد فيها عدد السكان والكتل العمرانية وتجريف تلك الأراضي والتعدي عليها.

وبين أن مساحات الأراضي الزراعية التي يتم اكتساحها من قبل العمران تقدر بنحو 3 فدان في النصف ساعة، مشيرًا إلى أن الصحراء بدأت في التآكل أيضًا بسبب التعديات على أراضي دولة مثلما يحدث في محافظة الأقصر وفي محافظات الصعيد تحديدًا التي تعاني من تعديات على الأراضي.

وأوضح أنه حالات التعد تلك تحديدًا على الأراضي الزراعية تؤثر على الغذاء لأنها تنتقص من الرقعة الزراعية وإزالتها يعيد مساحات ضخمة من الأراضي للدولة، في وقت تحتاج فيه مصر لمساحات خضراء أوسع بدلًا من التعديات والأبنية التي تأكل من المساحات الخضراء.

تزايد حالات التعدي على الأراضي

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية تزيد كل عام، فكانت في العام 2019 نحو 44701 فدان يعانون من حالات التعدي بينما في العام 2020 وصلت إلى 2020 إلى 55626 فدان.

وذلك بنسبة زيادة بين العامين 21.2%، في وقت تقوم فيه الدولة بعمليات إزالة بين العامين، فتم إزالة 44104 فدان في العام 2020 مقابل 35336 فدان في العام 2019، بنسبة زيادة بلغت 24.8%.

تأثير زيادة التعديات على الأراضي الزراعية

ويظهر التأثير الكبير لحالات التعدي على الأراضي بانخفاض مساحات الأراضي المستصلحة بنسبة 30% بين العامين 2020 - 2019، لتكون 81 ألف فدان بينما في العامين 2018 – 2019 كانت 115.7 ألف فدان، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.