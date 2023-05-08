"ميار الببلاوى أخفت دليل براءتها".. وفاء مكى تفجر مفاجأة فى قضية تعذيب خادمتين

فجرت الفنانة وفاء مكي مفاجأة جديدة في قضية تعذيب خادمتين والتي حبست على إثرها ثلاث سنوات بعد تخفيف الحكم وكشفت عن كواليس القضية وأبرزت دلائل براءتها من القضية.

وفاء مكى تتهم ميار الببلاوى بإخفاء دليل براءتها

وكشفت وفاء مكي فى تصريحات تليفزيونية أنها حصلت على البراءة من القضية بعد إثبات عدم فعلها هذه الجريمة بالرغم من حبسها لعدة سنوات، قائلة إن الخادمتين كانتا تتاجران في المخدرات وكان والدهما يعذبهما لابتزازها.

وكشفت وفاء مكي، أن الفنانة ميار الببلاوي كان لديها دليل براءتها لكنها خشيت من إظهاره بسبب تلقيها تهديدات بقتل نجلها حال وقوفها معي واعترفت لها في محبسها بهذا الأمر، مؤكدة أنها رفضت إظهار دليل براءتها بسبب تهديد والد الخادمتين لها بقتل نجلها.

وأكدت وفاء مكي، أن الفتاتين مسجلتان خطر وتتعاطيان المخدرات، وأنها لم تكن تعلم ذلك سوى بعد أن عملتا داخل منزلها مؤكدة أن سبب المشكلة أن الخادمتين زعمتا أنهما رأيتا وفاء مكي في وضع مخل مع أحد الأشخاص.

رد ميار الببلاوى على تصريحات وفاء مكى

فيما خرجت الفنانة ميار الببلاوي للرد على تصريحات وفاء مكي حول إخفاءها دليل براءتها، مؤكدة في تصريحات تليفزيونية حديث وفاء مكي وقالت إنه بالفعل هناك ورقة تهديد أرسلت إلى زوجها وقت القضية وكان مكتوبا بداخلها: «عايزه ابنك يتدبح اشهدي مع وفاء مكي».

وأضافت «الببلاوي» أن زوجها أخفى عنها هذه الورقة لحمايتها هي وابنهما وقرر اصطحابهما سويا إلى سوريا وظلوا هناك مدة كبيرة وعاشوا مع والدته، مؤكدة أنها لم تكن في مصر وقت الحكم على وفاء مكي بالسجن وأن زوجها أخبرها بالورقة التي أرسلت له عقب عودتهما إلى مصر والحكم في القضية.

تفاصيل قضية وفاء مكى بتعذيب خادمتين

وتعود واقعة قضية الفنانة وفاء مكي إلى عام 2001 حين قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمعاقبتها 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وألزمتها المحكمة بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد لهتك عرضهما، وقامت هيئة المحكمة بعد ذلك بتخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات فقط لتخرج من محبسها في عام 2004 لتتزوج مرة ثانية وتنجب ابنها "عمر"، لكن بعد إنجابها قررت الابتعاد عن الأضواء.