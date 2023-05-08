تفاصيل فوز الشاعر السوري نوري الجراح بجائزة "ماكس جاكوب" بفرنسا

حصد الشاعر السوري "نوري الجراح"، جائزة ماكس جاكوب الشعرية، في فرنسا، لهذا العام، في فئة الشعر المترجَم للفرنسية، عن كتابه ابتسامة النائم، من ترجمة أنطوان جوكي إلى الفرنسية، عن دار"سندباد/ أكت سود".

الفائزين بجائزة ماكس جاكوب

كما فاز الشاعر والتشكيلي البلجيكي جان بيير أوت، جائزة ماكس جاكوب،َ فئة الشعر المكتوب مباشرة بالفرنسية، كما نال الشاعر الفرنسي، بنوا ريس، الجائزة في فئة الاكتشاف.

وقد هنأ الكاتب والناشر السوري الفرنسي، فاروق مردم بك، الشاعر السوري نوري الجراح، قائلًا: " تعنزّ دار سندباد/أكت سود بحصول كتاب) ابتسامة النائم( الذي يضمّ مُختاراتٍ من شعر نوري الجرّاح ..على جائزة " ماكس جاكوب" المرموقة للعام 2023" مضيفًا: أحرّ تهانيّ لصديقي نوري وجزيل الشكر للجنة التحكيمية ولجمعيّة أصدقاء ماكس جاكوب.

ويقيم الشاعر نوري الجراح، في لندن منذ عام 1986، كما يدير المركز العربي للأدب الجغرافي، وجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، وقد حصدت كتاباته الشعرية على العديد من الجوائز في الوطن العربي، كما تُرجمت أعماله إلى الإنجليزية والفارسية والفرنسية والإسبانية واليونانية والهولندية البولندية والتركية والإيطالية.

كتاب ابتسامة النائم

يضم الكتاب، مجموعة القصائد والنصوص الشعرية المقتطفة، على مدار ثلاثين عاماً من الشاعر نوري الجراح، منذ عام 1988، وحتى عام 2019، وتم ترتيب القصائد من الأحدث إلى الأقدم، ومن أبرز النصوص الشعيرة الموجودة في الكتاب كأس سوداء عام 1993، وحدائق هاملت عام 2003، والحديقة الفارسية عام 2004، و طريق دمشق 2004، ويأسُ نوح 2014، وغيرهم من النصوص الشعرية للسور نوري الجراح.

عن جائزة ماكس جاكوب

هي جائزة تحمل اسم الشاعر والفنان والناقد الفرنسي، ماكس جاكوب، وهي واحدة من أرفع الجوائز في الشعر بفرنسا، وتمنح جائزة ماكس جاكوب، التي تأسست سنة 1950، جوائزها للأعمال الشعرية الفرنسية أو الأجنبية المترجمة إلى الفرنسية، وقد حصدها عدد من أشهر الشعراء، مثل ألن بوسكيه، ميشيل دوجي، جاك ريدا، هنري ميشونيك، صلاح ستيتيه، جان ميشيل مالبوا، بول دو رو، فيليب دولافو، عبد الوهاب المؤدب، برنار نويل، جان بيير ، أدونيس، بريتنباخ بريتنباخ وجيمس ساكري، وغيرهم من الشعراء الكبار.