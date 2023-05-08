غلق باب التدريب لطلاب الجامعات بشركات البترول

أعلنت شركة الغازات البترولية بتروجـاس، اليوم الاثنين، عن غلق باب التدريب للطلاب بالمعاهد والجامعات خلال العطلة الصيفية.

وكشف خطاب الشركة، أنه بالإشارة إلى موافقة لرئيس مجلس الإدارة على مذكرتنا المعروضة عليه بشأن تدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا خلال فترة الإجازة الصيفية اعتبارا من شهر يوليو ۲۰۲۳حتى شهر سبتمبر ۲۰۲۳ تدریبا نظریا وعمليا بجميع مواقع الشركة بما يتفق مع طبيعة دراستهم برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو النشر بأنه تم غلق باب التقديم نظراً لاستيفاء العدد المطلوب.

كانت قد أعلنت الشركة في وقت سابق عن بدء نشاط التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا أثناء العطلة الصيفية خلال أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) لعام ٢٠٢٣ لإتاحة الفرصة لهم للتدريب بالشركة ومواقعها المختلفة تدريبا نظريا وعمليا بما يتفق مع طبيعة دراستهم وعلى أن يتم سحب استمارة الالتحاق بالتدريب من الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية غرفة رقم (٢٤٣) بالدور الثاني بالمبنى المركزى بالتجمع الخامس أما باقي مواقع الشركة فيتم سحب الاستمارة من الشئون الإدارية بكل موقع.

المستندات المطلوبة للتقديم ويجب إرفاقها باستمارات الالتحاق

1- شهادة قيد من الكلية أو المعهد

2- صورة بطاقة الطالب

3- صورة شخصية للطالب

تلقي طلبات التقديم بداية من ٢٠٢٣/٥/١ (لمدة أسبوعين) علما بأن أولوية الاختيار لأسبقية التقديم وأبناء العاملين الحالين والمتقاعدين